На Урале замечен «самый уставший Дед Мороз»

Как уверяют авторы ролика, у одного из волшебников в городе Верхняя Пышма, судя по всему, выдался непростой праздничный вечер. Причем настолько, что сказочный дедушка буквально не мог идти.

Как можно наблюдать на видео, уставший волшебник шел, отчаянно опираясь на волшебный посох. Но даже этот аксессуар Деда Мороза не особо помог своему хозяину, который не устоял на ногах. Дедушка упал, затем немного прополз на коленях. Несколько попыток встать потерпели фиаско.

«Добрый волшебник не сдавался и шел вперед. Потому что праздники еще не закончились», — иронично комментировали видео пользователи Сети.

Чем в итоге закончилась история и удалось ли Деду Морозу преодолеть свалившуюся на него усталость от уже проделанных добрых дел за прошедшие четыре дня с Нового года — осталось загадкой.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции в Химках приняли участие в акции «Полицейский Дед Мороз».