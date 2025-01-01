На Урале жители случайно спалили дотла городскую елку

Мужчина и женщина «попали» на полмиллиона рублей из-за случайного поджога городской елки в Лесном Свердловской области. Об этом стало известно после публикации в местных сообществах.

Новогодняя фраза «елочка гори» в буквальном смысле реализовалась в Лесном. Как стало известно из публикаций в соцсетях, мужчина и женщина с детьми установили салют прямо у главного символа Нового года. Однако коробка с салютом опрокинулась и стала стрелять залпами в разные стороны: искры подпалили елку, вызвав пожар. Праздничное дерево загорелось и было уничтожено огнем полностью вместе с новогодними украшениями, причем за считанные секунды.

Как пишет Shot со ссылкой на пресс-службу свердловского полицейского главка Валерия Горелых, ущерб оценили на 500-600 тысяч рублей. Полиция начала поиск нарушителей, чье неудачное пользование пиротехники привело к ЧП. Уральцам, как отмечают, повезло: никто не пострадал, а пожар не распространился дальше.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года Дед Мороз устроил массовое ДТП на трассе в Уфе.