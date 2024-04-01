На «Уралмашзаводе» опровергли информацию о пожаре на предприятии

В Екатеринбурге возле крупного предприятия действительно разгорелся пожар, но он не имеет отношения к «Уралмашзаводу». Об этом рассказали в пресс-службе «Газете.ру» .

По уточненной информации, пожар разгорелся не в лакокрасочном цеху на «Уралмашзаводе», как об этом сообщали изначально. В предприятии опровергают эти данные: горящие помещения относятся к совершенно другой организации, владеющей местом неподалеку.

«Горит объект, который не принадлежит «Уралмашзаводу» и находится далеко от производственных объектов УЗТМ. Собственником здания является ООО «ЭнергоТрансСтрой», — сообщили в пресс-службе.

Пожар распространился на территории промышленной площадки завода. Компания «ЭнергоТрансСтрой» занимается производством генераторов и разного электрооборудования.

Пока огнеборцы ликвидируют возгорание на площади 5000 квадратных метров. Кровля обрушилась на 300 кв. м. Предварительно, пострадавших нет: 15 работников эвакуировались самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Харькове разрушена почти вся критическая инфраструктура.