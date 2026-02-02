На велосипеде в школу: в российском городе продвигают велопарковки у учреждений

Жители села Харсаим в Приуральском районе выступили с практической инициативой, направленной на благоустройство и поддержку здорового образа жизни. Как узнало интернет-издание «Ямал-медиа» , жители подготовили и подали на конкурсный отбор проект «Установка велопарковок» с целью создать организованные места для стоянки велосипедов у местной школы. Смета проекта оценивается в 160 тысяч рублей.

В обосновании жители указали, что школа является ключевым общественным центром села, куда дети активно приезжают на велосипедах. Однако безопасного и упорядоченного места для их парковки в настоящее время нет. Авторы предложили установить две велопарковки открытого типа на школьной территории. Это, по их мнению, решит сразу несколько задач: обеспечит сохранность транспорта во время уроков, поможет приучить школьников к порядку и будет способствовать популяризации спорта.

В качестве успешного примера инициаторы приводят уже работающую велопарковку у местной библиотеки, которая, по их оценке, пользуется спросом.

Проект был поддержан на собрании инициативной группы, а также собрал не менее 34 подписей жителей в подписных листах. Финансирование планируется смешанное: основную сумму — 155 200 рублей — предполагается направить из местного бюджета, а 4 800 рублей составят инициативный взнос самих жителей. Потенциальным охватом результата авторы считают около 300 человек.

Материалы проекта опубликованы на сайте администрации Приуральского района для общественного обсуждения.

