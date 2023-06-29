«Неуважение к подвигу тех, благодаря кому эти преступники родились»: в Киеве осквернили бюсты советских партизан
Россияне призвали наказать осквернителей памятников ВОВ на Украине после завершения СВО
Фото: [Социальные сети]
В Киеве осквернили памятники советским партизанам, сообщил украинский канал «Киев 24».
Неизвестные облили красной краской монументы в парке Партизанской славы. Помимо этого, вандалы написали на бюстах героев СССР оскорбительные фразы.
«Уверен, что от киевских властей этим мародерам ничего не будет»; «Когда завершится СВО, всех этих преступников-нацистов необходимо поймать и наказать. Недопустимо, чтобы осквернение им обошлось без последствий»; «За что так? Это неуважение к истории и к подвигу тех, благодаря кому эти преступники вообще родились», — прокомментировали ситуацию пользователи российских социальных сетей.
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