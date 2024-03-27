На въезде в ЯНАО начнут массовые рентгеновские досмотры автотранспорта

На автотрассе у южной границы Ямало-Ненецкого автономного округа появятся системы рентгеновского сканирования автомобилей. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на сообщение главы региона.

Усиление мер безопасности в России идет полным ходом. Ответственно к этому вопросу подошли и в ЯНАО, где усилят проверки транспорта на въезде в регион. Рентген позволит узнать, что ввозится на территорию, и соответствует ли это правилам безопасности.

«Рентген для автомобилей будет сканировать все, что ввозят в наш округ. Это решение станет дополнительным барьером для проникновения на Ямал наркотиков, оружия и других запрещенных грузов», — рассказал губернатор Дмитрий Артюхов

Также на вокзалах, аэропортах и ряде улиц в ЯНАО увеличили количество камер слежения, зарегистрированных в Единой системе наблюдения.

Напомним, что меры безопасности усиливают из года в год, но сейчас этот процесс еще более важен после теракта в Красногорске. Напомним, что в ходе него в концертном зале погибли более 140 человек. Еще около 180 пострадали.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево не впустили в Россию 40 граждан Киргизии.