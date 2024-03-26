В Шереметьево задержали 40 граждан Киргизии

Прибывшие из Киргизии граждане были задержаны в аэропорту Шереметьево. Им отказали во въезде в Россию и оставили ожидать следующий рейс домой. Об этом сообщает киргизский МИД.

В СМИ уже сообщали о задержании иностранцев в московском аэропорту Шереметьево. Тогда уточнялось, что приезжих не пустили из-за нарушения закона о миграции.

Недавно 26 марта сотрудники посольства Киргизии встретились с работниками пограничной службы ФСБ РФ, а также представителями «Аэрофлота». Оказалось, что всем задержанным в аэропорту предоставляется еда и вода. Они вылетят в Киргизию ближайшим рейсом.

«В настоящее время 40 соотечественников ожидают своей отправки на Родину», — подтвердили в МИД Киргизии.

Напомним, что в Киргизии рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Россию, особенно тем, кто имел административные правонарушения. В этом случае иностранец может стать объектом повышенного внимания и столкнуться с неприятными последствиями. Все это связано с тем, что в аэропортах России усилили меры безопасности после жуткого теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее сообщалось, что злоумышленники из Украины стали распространять в России призывы и звонки с предложением совершить теракт за деньги.