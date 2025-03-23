На видео попало, как автомобиль сбил коляску с годовалым ребенком в Ярославле

В Ярославле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и пешехода. На пешеходном переходе машина сбила женщину с детской коляской. Об этом стало известно из сообщения в Телеграм-канале «Ярославль».

Камера, установленная на улице, зафиксировала происшествие. На видео можно увидеть, как женщина с детской коляской пересекает дорогу по пешеходному переходу. В этот момент её сбивает проезжающий легковой автомобиль чёрного цвета. От столкновения коляску отбрасывает на некоторое расстояние. После аварии женщина бежит к своему ребёнку, который оказался на проезжей части.

«ДТП произошло сегодня около 11 часов 15 минут в Заволжском районе Ярославля на улице Красноборской — легковой автомобиль сбил женщину с коляской, в которой был годовалый ребенок», — говорится в сообщении.

По данным источника, сотрудники ГИБДД проведут расследование и установят все детали инцидента.

В Министерстве здравоохранения Ярославской области подтвердили инцидент и уточнили, что в результате аварии женщина и ребенок получили незначительные травмы. На месте происшествия пострадавшим была оказана медицинская помощь, однако женщина отказалась от госпитализации.

Ранее сообщалось, лихач на иномарке сбил двух первоклассниц на зебре в Чебоксарах.