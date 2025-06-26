На Волынском кладбище в Твери нашли редкий гриб с запахом гниющего мяса

На Волынском кладбище в Твери был найден необычайно редкий гриб, известный своим отталкивающим запахом и вызывающей формой — Mutinus ravenelii, также называемый «ведьмины пальцы», или «вонючий сморчок». Об этом проинформировали участники группы «Мемориал „Волынский некрополь“» во «ВКонтакте».

Эта необычная находка вызвала живую дискуссию в онлайн-сообществах из-за своего внешнего вида. Его странная форма и характерный запах не оставили пользователей равнодушными. В народе этот гриб давно окрестили «вонючим сморчком» из-за его стойкого запаха разлагающегося мяса, который притягивает насекомых, в основном мух.

Этот вид гриба происходит из Северной Америки. Авторы сообщения подчеркнули, что он является краснокнижным и крайне редким для российских территорий, добавив к посту фотографии находки.

Несмотря на свое экзотическое происхождение, гриб внесен в Красные книги многих регионов России, включая Карелию, Алтайский край, Кемеровскую, Липецкую, Кировскую области и другие регионы страны.

Ранее эксперт назвал сроки активизации грибного сезона в Подмосковье.