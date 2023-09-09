На всех избирательных участках Подмосковья обеспечена «доступная среда»

На всех избирательных участках в Подмосковье обеспечена «доступная среда», подчеркнул зампред Комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Владимир Вшивцев. Его слова приводит пресс-служба Мособлдумы.

«Все предусмотрено для маломобильных граждан, есть пандусы, цветовое обозначение, подъемники. <…> Предусмотрены специальные кабины, оборудованные для удобства инвалидов. Все избирательные участки находятся на первом этаже», — отметил он.

Сегодня Вшивцев посетил тринадцать избирательных участков в различных муниципалитетах, в том числе в Рузе, Можайске и Истре. Он пообщался с местными жителями и членами избирательных комиссий, которые сообщили, что голосование проходит в штатном режиме, в соответствии с законодательством.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как организовано участие в выборах для слабовидящих.