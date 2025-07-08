На всей европейской части России ожидается аномально жаркая погода, сообщил Вильфанд

В ближайшие дни на большей части европейской территории России ожидается аномально жаркая погода, сообщил в интервью РИА Новости Роман Вильфанд, который является научным руководителем Гидрометцентра России.

Эксперт подчеркнул, что температура будет превышать климатическую норму примерно на четыре-пять градусов по Цельсию.

«Практически на всей европейской территории России — аномально жаркая погода… В Центральном Черноземье выпущено предупреждение о сильной жаре — в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях — до 38 градусов, даже в Калужской, Тульской областях — до 36-37 градусов», — предупредил Вильфанд.

По информации от метеоролога, в ближайшие дни в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях на термометрах ожидается температура до 40 градусов со знаком плюс.

В Северо-Западном федеральном округе России, по словам Вильфанда, наблюдается стабильная погода с преобладанием циклонов и умеренными осадками. Это единственный регион в европейской части страны, где можно ожидать такой погоды.

«В Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях прогнозируются ливневый дождь, гроза, ветер до 17 метров в секунду и температура 20-22 градуса», — подытожил собеседник агентства.

Ранее в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили водителей о сильной жаре, которая ожидается в Подмосковье на этой неделе.