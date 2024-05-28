На всей территории Украины звучит воздушная тревога

На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные онлайн-карт во вторник, 28 мая.

Известно, что сигнал о возможной воздушной тревоге звучит в Харьковской области с 20:01, а спустя 15 минут сирены завыли и в Киеве. Еще через пару минут тревога была включена во всех регионах Украинцы.

На данный момент никакой информации о пострадавших или каких-либо нарушениях не зафиксировано. Другие подробности уточняются. Напомним, ранее мы рассказали о том, что гендиректор одной из австрийских газовых компаний уверен, что надо придерживаться контракта с «Газпромом», читайте в материале.