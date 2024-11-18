На второй поток «Времени героев» за три дня подали заявку 6,5 тыс. человек

В первые три дня дополнительной регистрации на участие во втором потоке президентской программы «Время героев» было подано свыше 6 тыс. заявок. Об этом сообщил телеграм-канал программы.

Регистрация началась 15 ноября и будет продолжаться до 15 января 2025 года. Как стало известно, 14 ноября состоялось заседание общественного совета программы, на котором было объявлено о старте формирования второго потока магистерской программы и подведены итоги второго модуля первого потока.

На текущий момент 12 участников первого потока уже получили новые назначения на ключевые должности. В их числе — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев. Некоторые участники программы также готовятся к переходу на новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что за первые часы на программу «Время героев» зарегистрировано более 1 тыс. заявок.