За первые часы на программу «Время героев» зарегистрировано более 1 тыс. заявок

В Telegram-канале программы «Время героев» сообщили , что в первые часы после открытия регистрации на второй поток более 1 тысячи участников и ветеранов СВО подали свои заявки.

14 ноября прошло заседание Общественного совета данной программы, на котором было озвучено начало формирования нового потока обучения на магистерской программе и оглашены результаты второго модуля первого потока.

На данный момент 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. В их числе Артем Жога, Евгений Первышов, Артур Орлов и Алексей Кондратьев, а также другие, кто готовится к переходу на новые рабочие позиции.

Также стало известно, что руководитель программы «Время героев» Мария Костюк временно назначена исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области. В скором времени ожидается 46 назначений среди участников программы.

Цель программы «Время героев» заключается в обучении бойцов и ветеранов СВО и осуществляется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии.

На днях программа «Время героев» объявила о дополнительном наборе.

Ранее сообщалось, что участников спецоперации приглашают пройти обучение по программе «Время героев».