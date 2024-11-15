За первые часы на программу «Время героев» зарегистрировано более 1 тыс. заявок
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В Telegram-канале программы «Время героев» сообщили, что в первые часы после открытия регистрации на второй поток более 1 тысячи участников и ветеранов СВО подали свои заявки.
14 ноября прошло заседание Общественного совета данной программы, на котором было озвучено начало формирования нового потока обучения на магистерской программе и оглашены результаты второго модуля первого потока.
На данный момент 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. В их числе Артем Жога, Евгений Первышов, Артур Орлов и Алексей Кондратьев, а также другие, кто готовится к переходу на новые рабочие позиции.
Также стало известно, что руководитель программы «Время героев» Мария Костюк временно назначена исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области. В скором времени ожидается 46 назначений среди участников программы.
Цель программы «Время героев» заключается в обучении бойцов и ветеранов СВО и осуществляется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии.
На днях программа «Время героев» объявила о дополнительном наборе.
Ранее сообщалось, что участников спецоперации приглашают пройти обучение по программе «Время героев».