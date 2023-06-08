Онлайн-голосование будет применяться на выборах в Подмосковье

На выборах в Подмосковье будет применяться онлайн-голосование, сообщили в Министерстве территориальной политики региона. Ранее соответствующую заявку от области одобрили в ЦИК.

«Теперь избирателями региона доступен выбор в способе голосования – седьмого июня Центризбирком одобрил заявку Московской области о проведении дистанционного электронного голосования», - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что в этом году количество избирателей в регионе превышает шесть миллионов человек. По этому показателю Подмосковье входит в число лидеров в стране, уступая только столице.

Тему онлайн-голосования подробно обсудили в рамках областного форума, который провели в честь тридцатилетия избирательной системы России.

Ранее сообщалось, что в мероприятии принял участие губернатор региона Андрей Воробьев.