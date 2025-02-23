На выплаты жителям Курской области направят 44 млрд рублей

В пресс-службе правительства сообщили, что на ежемесячные выплаты жителям Курской области будет выделено около 44 млрд рублей.

Таким образом выполняется недавнее распоряжение президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что все граждане Курской области, потерявшие имущество, включая пенсионеров, работающих и детей, должны получить выплаты в размере 65 тыс рублей.

В правительстве сообщили, что это решение затронет более 112 тыс человек, которые на 6 августа 2024 года проживали в регионах, где были введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Из резервного фонда правительства выделят деньги в качестве межбюджетного трансферта для региона.

Премьер-министр Михаил Мишустин также дал указание Министерству труда и социальной защиты населения следить за тем, как оказывается помощь жителям Курской области, пострадавшим в результате недавних событий.

Ранее сообщалось, что Мишустин подписал указ об индексации пособий и соцвыплат на 9,5% с 1 февраля.