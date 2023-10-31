На выставке «Россия» от Оренбуржья представят знаменитый пуховый платок

Как пишет агентство «РИА Новости» , он станет основным элементом всей экспозиции области, о чем также рассказали в пресс-службе правительства региона.

Открытие международной выставки-форума под названием «Россия» запланировано на четвертое октября текущего года. Мероприятие, на котором для посетителей представят экспозиции восьмидесяти девяти российских регионов, состоится на ВДНХ в Москве. Еще там будут стенды, которые подготовят ведущие федеральные ведомства, корпорации, а также общественные организации.

И, что касается знаменитого пухового платка, то он станет основным элементом экспозиции Оренбуржья. К слову, подготовка стенда региона в одном из павильонов ВДНХ уже близится к своему завершению. Напомним, что пуховый платок выбран не случайно. Ведь именно он является символом Оренбургской области и России. К слову, в регионе его изготавливают уже более 300 лет.

Ранее мы писали о том, что стенд Ямала в Москве на ВДНХ почти готов.