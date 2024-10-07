На Wildberries появился российский автомобиль

На маркетплейсе Wildberries впервые появился российский автомобиль. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

Так, теперь пользователям доступны к заказу автомобили российского бренда Xcite, а именно — Xcite X-Cross 7. Отмечается, что таким образом расширена категория товаров «Транспортные средства» на маркетплейсе.

Приобрести автомобиль на данный момент могут только жители Москвы. Уточняется, что компания работает над расширением продаж указанной марки авто. Покупка машины доступна только по предоплате, после чего с клиентом связывается дилер для заключения договора купли-продажи и согласования места доставки транспортного средства (ТС).

В январе стало известно, в России появился новый автомобильный бренд Xcite. Производство ТС идет на новом сборочном предприятии «Автозавод Санкт-Петербург», на котором ранее выпускались модели японской марки Nissan.

Ранее сообщалось, что основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук показала свидетельство о возвращении девичьей фамилии Ким.