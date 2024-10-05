Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук показала свидетельство о возвращении девичьей фамилии
Фото: [t.me/kimtatyana2024]
Основательница Wildberries Татьяна Ким в своем аккаунте в одной из соцсетей выложила фото свидетельства о смене фамилии Бакальчук на новую.
Теперь ее официальное имя – Татьяна Ким.
О желании вернуть прежнюю фамилию основательница Wildberries заявила еще в прошлом месяце.
Напомним, что маркетплейс завершил объединение с Russ летом. Муж Татьяны Ким Владислав Бакальчук ранее подал многомиллиардный иск против Wildberries.
Ранее выяснилось, зачем основательница Wildberries сменила фамилию на Ким.