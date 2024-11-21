На ЗАЭС отключили высоковольтную линию «Днепровская»

Система автоматизации отключила линию электроснабжения 750 кВ «Днепровская» на Запорожской АЭС, при этом никаких нарушений условий безопасности не зафиксировано, как сообщили в официальном Telegram-канале ЗАЭС.

Для обеспечения собственных нужд АЭС используется линия 330 кВ «Ферросплавная-1». В ЗАЭС отметили, что радиационный фон на территории станции и окрестностях остается на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественные фоновые значения.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, состоит из шести энергоблоков с общей мощностью 6 ГВт. Это крупнейшая атомная станция в Европе. Все энергоблоки ЗАЭС в данный момент остановлены и находятся в состоянии «холодный останов».

Оборудование обслуживается в соответствии с установленными регламентами и под строгим контролем соблюдения норм радиационной безопасности.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается стабильным и соответствует стандартам нормальной работы энергоблоков, не превышая естественные фоновые значения.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси предупредил о потенциальной опасности запуска ЗАЭС в условиях угрозы.