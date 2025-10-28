На Западе допустили прекращение Украиной выплат пенсий и зарплат госслужащим

По версии издания, режим Зеленского может прекратить выделение денег из госбюджета на выплаты пенсий в стране, а также зарплат всем госслужащим. Это может случиться уже весной 2026 года из-за отсутствия средств. По словам журналистов, именно поэтому сейчас ЕС старательно изыскивает финансы, которые могут быть переданы Украине. Первым источником денег могут стать замороженные российские активы. Вторым вариантом является выделение средств из бюджетов государств Евросоюза. И третьим предполагаемым способом видится выпуск специальных еврооблигаций. Все эти варианты связаны с немалыми проблемами, поскольку против них есть веские аргументы. Германия и Нидерланды противятся выпуску евробондов, а Бельгия выражает мотивированные опасения, что изъятие средств РФ пытается совершить только Европа.

Ранее украинцев предупредили об очень сложной зиме, которую им предстоит пережить. По мнению мэра Киева Виталия Кличко, предстоящий отопительный сезон будет сопряжен с беспрецедентными вызовами.