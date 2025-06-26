На Западе обвинили Каспарова в причастности к госперевороту в Южном Судане

Экс-чемпион мира Гарри Каспаров* может иметь отношение к подготовке государственного переворота, который хотели провести в Южном Судане. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В США в прошлом году двух человек обвиняли в попытке заговора с целью незаконного экспорта оружия в Южный Судан. Они пытались поставить в эту страну вооружения, чтобы свергнуть законное правительство. Во время суда над заговорщиками их адвокаты заявили, что к делу причастен Каспаров. Он познакомил злоумышленников с бизнесменом, который впоследствии выступил спонсором приобретения оружия. Шахматист также якобы поддерживал действия подсудимых.

Сам Каспаров прямо не говорит о своей роли в этом деле. Он утверждает, что занимался отстаиванием гражданских прав, а также продвижением демократии.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота, подготовленного, по его словам, «группой мошенников». В этом деле якобы фигурируют российские компании. В него также входили экс-президенты Армении, а также оппозиционеры.

*был признан в России иноагентом, позже внесен в реестр террористов и экстремистов