На Западе обвинили Каспарова в причастности к госперевороту в Южном Судане
Bloomberg: Каспаров имеет отношение к подготовке госпереворота в Южном Судане
Экс-чемпион мира Гарри Каспаров* может иметь отношение к подготовке государственного переворота, который хотели провести в Южном Судане. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
В США в прошлом году двух человек обвиняли в попытке заговора с целью незаконного экспорта оружия в Южный Судан. Они пытались поставить в эту страну вооружения, чтобы свергнуть законное правительство. Во время суда над заговорщиками их адвокаты заявили, что к делу причастен Каспаров. Он познакомил злоумышленников с бизнесменом, который впоследствии выступил спонсором приобретения оружия. Шахматист также якобы поддерживал действия подсудимых.
Сам Каспаров прямо не говорит о своей роли в этом деле. Он утверждает, что занимался отстаиванием гражданских прав, а также продвижением демократии.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота, подготовленного, по его словам, «группой мошенников». В этом деле якобы фигурируют российские компании. В него также входили экс-президенты Армении, а также оппозиционеры.
*был признан в России иноагентом, позже внесен в реестр террористов и экстремистов