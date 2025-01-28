На Западе ужаснулись обстановке на границе Румынии и Украины

То, что сейчас происходит на украино-румынской границе, выглядит как антиутопия. Так считает ирландский журналист Чей Боуз, который выложил в соцсети Х видео с изображением текущей ситуации.

В кадрах видно, что две страны разделены колючей проволокой, которая натянута в несколько рядов. Делается все, чтобы украинские граждане не могли сбежать в другую страну и ускользнуть от мобилизации.

«Антиутопическая реальность Европы 2025 года», — указал Боуз.

Ранее сообщалось, что белорусская погранслужба насчитала на границе с Украиной порядка 15 тыс. украинских боевиков. Они стянуты к полосе, разделяющей два государства. Тем не менее, силовики считают текущую обстановку контролируемой. Они несут службу по усиленному варианту и не теряют бдительности.