В мониторинговой компании NewsGuard в ходе опроса установили , что каждый третий американец доверяет информации из российских СМИ, в том числе и канала RT.

Авторы исследования указали, что «российские кампании по дезинформации» набирают обороты, убеждая американцев своим вещанием и публикациями.

В NewsGuard отметили, что каждый третий житель США верит в «ложную» информацию, публикуемую якобы со стороны РФ. Влияние российской позиции расходится, что пугает прозападных аналитиков.

«Треть опрошенных (33,9%) поверили хотя бы одному из этих утверждений, в то время как менее четверти (23,8%) смогли правильно распознать все три тезиса российской дезинформации как ложные», — говорится в результатах.

Большинство респондентов, а это 64%, верят в падение рейтинга Владимира Зеленского на 4%, как это освещали в СМИ России. Это утверждение посчитал верным каждый пятый житель Штатов.

Главред RT Маргарита Симоньян отметила, что именно эту компанию консультируют экс-директор ЦРУ и бывший министр внутренней безопасности США. Работа российских масс-медиа показала правду, которую так боятся на Западе.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора «Известий» Федорчака.