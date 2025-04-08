На Западе заявили об экономическом преимуществе России над Европой

В отличие от Европейского союза Россия может отстраниться от торговых отношений, как и Китай от Соединенных Штатов. Такое мнение в социальной сети X выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По словам ученого, в экономическом конфликте между США и Китаем у североамериканского государства есть ключевая слабость. Дело в том, что КНР в состоянии повысить эффективность своей деятельности, отстранившись от США, но Штаты не могут пойти подобным путем.

«Аналогично, Россия может диверсифицироваться, отстранившись от европейцев, в то время как Европа не может диверсифицироваться, отстранившись от России», — написал ученый.

Ранее стало известно о том, что из-за фейковой новости о приостановке Трампом введенных пошлин рынок США сначала вырос на $2 млрд., а когда эта информация была опровергнута, рухнул на $3 млрд.