На Западе заявили об изменении политики нового папы римского

Новый папа римский Лев XIV отошел от стиля правления своего предшественника. Он до сих пор не делал никаких резонансных заявлений и не огласил своих планов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Издание отметило, что в свое время Франциск уже в первый месяц после того, как занял престол, заявил о новом подходе к руководству католической церковью. Он почти сразу отказался от проживания в папской резиденции, назначил своего преемника в Буэнос-Айресе и создал консультативную группу из влиятельных священников для решения ряда вопросов. Поведение Льва XIV разительным образом отличается о того, как вел дела его предшественник. Он на протяжении месяца принял участие почти в двадцати публичных мероприятиях, но не сделал никаких громких заявлений.

Те кардиналы, которые поддерживают нового понтифика, с самого начала считали, что он будет придерживаться взвешенного и осторожного подхода к насущным темам. По их мнению, до каких-то серьезных шагов должно пройти порядка нескольких месяцев.

Ранее о своем общении с новым папой рассказал украинский президент Зеленский. Первый разговор он назвал теплым, справедливым и предметным. Глава Украины рассказал папе о несовершеннолетних гражданах страны, которые, по его мнению, были незаконно депортированы в Россию. Зеленский выразил надежду, что Ватикан окажет помощь в их возращении домой.