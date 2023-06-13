«На Западе жизнь дороже»: известный сыровар рассказал, почему предпочел вести бизнес в Подмосковье

Американский сыровар и повар Джей Клоуз живет в России уже 30 лет. На своей ферме под Солнечногорском он производит более 50 сортов сыра.

Предприниматель сравнил способы ведения бизнеса в разных странах.

«Везде в построении бизнеса есть свои сложности и особенности. На Западе жизнь дороже в целом. Конечно, в последние три года на наше дело оказал влияние коронавирус. Но в принципе, все остается без изменений, а цены на наш сыр мы уже восемь лет не поднимали. Ну может быть, подняли рублей на 50 максимум», — рассказал Джей корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сыровар отмечает, что его ферма расположена рядом с трассой Москва-Санкт-Петербург, это самая большая и популярная автомагистраль России. На своей земле он построил кафе, развивает агротуризм и проводит мастер-классы — учит делать изысканные сорта сыра.

«Ресторанный бизнес везде практически одинаковый. Надо купить газовые плиты, духовки, сковородки, тарелки. Разница не очень большая. Конечно, сейчас идет СВО, но людям точно так же нужно питаться», — делится предприниматель.

Когда-то еще в 1993 году в Россию Джея пригласили друзья, обещали показать страну. Американец приехал, и ему здесь очень понравилось.

«Я был во многих странах — Австралии, Испании, Франции, Италии, Германии, на Гавайях (США) и в Мексике. Но в России жить интересно. Я видел, как менялись к лучшему Москва и Санкт-Петербург, как менялся быт людей. Здесь уже моя Родина, и уезжать я никуда не собираюсь», — заверил сыровар.

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