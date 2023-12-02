Инцидент с отстаиванием простыми украинцами своей истории произошел сразу в двух селах в Ивано-Франковской области в западной части Украины.

По словам руководителя Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы Ярослава Коретчука, в селах Загорье-Кукольницкое и Кинашев местные жители вышли на народный сход. Там они резко высказавшись против демонтажа коммунальщиками памятников советским солдатам в рамках действующего закона о декоммунизации.

Произошедшее, как посетовал свидомый украинец, вызвало у него самый настоящий разрыв шаблонов.

«Жители сел говорят, что пусть стоят. Кстати, на этих памятниках есть фамилии тех, кто погиб от ОУН и УПА. Фамилии оставили, только надпись: "Погибли от рук украинских буржуазных националистов" замазали. У меня просто разрыв шаблонов. Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?» - сообщил Коретчук.

Ранее сообщалось, что администрация украинского города Черновцы приняла решение о сносе памятника офицерам Красной Армии, а также о перезахоронении их останков, которые ранее находились в центральном парке.