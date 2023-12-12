На заправке в Донецке мирный житель получил ранение при обстреле

В Донецке во время обстрела города со стороны ВСУ на заправке пострадал мирный житель. Об этом сообщает РИА Новости .

Вечером 12 декабря украинские формирования вновь обстреляли Донецк. На этот раз под обстрел попал Буденновский район, по которому выпустили три снаряда. Во время украинской атаки пострадал мужчина 1985 года рождения. Когда начался обстрел, он находился на рабочем месте на территории АЗС «Аси-Ойл».

Также сообщается, что сама заправка тоже получила повреждения при обстреле. Пострадало здание АЗС.