На здании издательства Tagesspiegel в Берлине нарисовали антисемитский символ

Здание издательства газеты Tagesspiegel в Берлине неизвестные изуродовали антисемитским символом и облили красной краской, сообщила немецкая газета.

На фасаде нарисовали красный треугольник и сделали надпись «Немецкие СМИ убивают». Эксперты отмечают, что красный треугольник использует палестинское движение ХАМАС для обозначения своих врагов в Израиле. При этом сами палестинцы утверждают, что этот знак символизирует часть палестинского флага.

Ранее в Германии этот символ уже появлялся на антиизраильских демонстрациях. Им уже были вымазаны штаб-квартира партии СДПГ и Университет Гумбольдта.

Немецкая полиция начала расследование по факту нанесения ущерба имущества с политической подоплекой.

Ранее палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» обвинили Израиль в срыве переговоров и перемирии.