На железной дороге в Подмосковье ликвидировали 120 «опасных троп»

Сто двадцать «опасных троп» ликвидировали на железной дороге в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты установили около километра ограждений вдоль путей, треть из них — железобетонные. Ограждения оборудовали на станциях в Балашихе, Пушкино, Люберцах, Королеве, Домодедово, Дмитрове, Воскресенске, Химках и других округах.

Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, с начала текущего года на железной дороге в регионе зафиксировали свыше ста десяти смертельных случаев, почти половина из них произошла из-за перехода путей в неположенном месте.

«Продолжается установка ограждений вблизи станций, где выявлено наибольшее число «опасных троп», которыми пользуются жители. Около одного километра ограждений из планируемых двух километров уже установили в тринадцати округах», — уточнил глава областного Минтранса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты Подмосковья вышли 350 новых автобусов.