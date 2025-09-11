Набережные одного подмосковного округа массово оккупировали змеи

Жители окуга сообщили, что рептилии активно пересекают асфальтовые дорожки Комсомольской и Менделеевской набережных. Реакция у горожан смешанная: одни напуганы, другие — рады понаблюдать за представителем фауны, не выходя в лес. Некоторые с жалостью отметили, что пресмыкающимся приходится ползать не по траве, а по раскаленному асфальту.

Биологи объясняют текущую ситуацию естественными природными циклами. Конец июля и начало сентября — период вылупления ужат после инкубации яиц. Самки заранее выбирают для кладки теплые и влажные места: компостные кучи, пространства под гнилыми пнями или даже мышиные норы. Мягкие яйца с кожистой оболочкой требуют защиты от высыхания, что и определяет выбор укромных и сырых мест. Иногда одна самка оставляет более сотни яиц, что приводит к появлению целых скоплений молодняка.

Репродуктивный возраст у ужей наступает примерно в три года. Брачный сезон начинается в апреле, после выхода из спячки и первой линьки. Именно тогда можно наблюдать характерное поведение: несколько самцов образуют вокруг одной самки «брачный клубок», внешне напоминающий ритуальный танец.

«Такие встречи могут выглядеть жутковато, но все проходит мирно. Главное — не мешать природе. Ужи не опасны для человека: они неядовитые, пугливые и стараются избегать людей», — сказала REGIONS Ольга Зайцева, биолог из Подмосковья.

Эксперт рекомендует не мешать змеям: дать им проползти куда нужно, чтобы они продолжали следовать инстинктам и снова оказывались в привычной среде.

