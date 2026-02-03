Государственная Дума намерена скорректировать законодательные нормы, направленные на борьбу с мошенничеством, которые привели к росту жалоб граждан на необоснованную блокировку их банковских счетов. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя ситуацию с осложнением доступа россиян к личным средствам. Об этом пишет РИА Новости.

Парламентарий отметил, что, по его анализу обращений, значительная часть — около 80% — может исходить от самих мошенников, целенаправленно создающих негативный информационный фон вокруг принятых мер. При этом Аксаков признал наличие реальных случаев, когда граждане пострадали от излишних ограничений. Ранее с аналогичной критикой выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина, указавшая, что в борьбе с преступностью финансовые организации иногда «перегибают палку».

Корректировка законодательства будет направлена на поиск более оптимального баланса между безопасностью и удобством клиентов. Аксаков пообещал, что там, где нормативы оказались излишне жесткими, их «выпрямят». Напомним, что с 1 января 2026 года список критериев для блокировки подозрительных операций, устанавливаемый ЦБ, был расширен вдвое.

