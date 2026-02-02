Задержанный по делу о пропаже ребенка в Петербурге отказался говорить на допросе

Задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 9-летнего мальчика в Красносельском районе Санкт-Петербурга отказался давать показания на допросе, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. Об этом сообщил источник РИА Новости в оперативных службах.

По данным собеседника агентства, подозреваемый воспользовался своим правом не свидетельствовать против себя и близких родственников. В это время круглосуточные поиски пропавшего ребенка продолжаются и правоохранители отрабатывают все возможные версии произошедшего. Мальчик пропал 30 января, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Ранее сообщалось о том, что следствие вскрыло переписку похитителя 9-летнего мальчика в Петербурге.