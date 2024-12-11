Набиуллина проголосовала онлайн по дизайну новой купюры в тысячу рублей

Эльвира Набиуллина, руководитель Банка России, отдала свой голос онлайн за дизайн новой банкноты номиналом 1000 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Выбор личных предпочтений участников голосования не разглашается. Голосование в интернете за выбор символов для обратной стороны новой банкноты в 1000 рублей началось 29 ноября на сайте Банка России.

Сообщается, что в голосовании по дизайну новой банкноты уже приняли участие 400 тыс. российских граждан, и процесс продолжается до 12:00 мск 12 декабря.

Согласно текущим результатам голосования, лидирует скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», на втором месте находится памятник Салавату Юлаеву в Уфе, а третье место занимает Дворец земледельцев в Казани.

Ранее руководитель банка ВТБ Андрей Костин сравнил Набиуллину с бывшей главой британского правительства Маргарет Тэтчер.