Набиуллина высказалась по поводу универсального QR-кода

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, высказалась по поводу универсального QR-кода на форуме «Финополис», опровергая мнение о его конкурентоспособности на рынке, сообщил РБК.

«Наша цель, наша задача — не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех. Инфраструктурные условия. Вы знаете, мы сейчас спорим по поводу универсального QR. Развитие сервисов предполагает некоторые решения. Универсальный QR нельзя представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. Мы считаем, что универсальный QR — это как раз не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, а это инфраструктурный стандарт», — отметила Набиуллина.

Критические высказывания о едином QR-коде ранее делал Герман Греф, глава Сбербанка, который подчеркивал, что у «Сбера» уже имеется собственная технология для расчетов с использованием QR.

Он предупреждал, что единое решение, разрабатываемое Центральным банком, может снизить стимулы для инноваций в бизнесе.

При этом председатель Банка России подчеркнула, что важно учитывать мнение всех участников рынка. Набиуллина заявила о необходимости диалога между государственными и частными структурами.

Ранее сообщалось, что Банк России намерен изучить возможность создания уникальных QR-кодов для оплаты товаров и услуг через систему быстрых платежей.