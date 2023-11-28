Наблюдатель при ООН: Израиль хочет не безопасности, а уничтожения Палестины
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Наблюдатель Палестины при ООН уверен, что Израиль прикрывает желание уничтожить Палестину, а не добиться собственной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя ООН Рияда Мансура, израильские власти сделали своей целью ликвидацию палестинцев как нации. По его мнению правительство нацелено на уничтожение государственности и народа в Палестине. Мансур также подчеркнул, что безопасность самого Израиля больше не является приоритетом для страны.
На сегодняшний день Израиль и движение ХАМАС смогли достигнуть временного соглашения о перемирии, сейчас оно продлено на два дня. Возможно ли еще одно продление режима прекращения огня, пока не сообщается.