Наблюдатель при ООН: Израиль хочет не безопасности, а уничтожения Палестины

Наблюдатель Палестины при ООН уверен, что Израиль прикрывает желание уничтожить Палестину, а не добиться собственной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам представителя ООН Рияда Мансура, израильские власти сделали своей целью ликвидацию палестинцев как нации. По его мнению правительство нацелено на уничтожение государственности и народа в Палестине. Мансур также подчеркнул, что безопасность самого Израиля больше не является приоритетом для страны.

На сегодняшний день Израиль и движение ХАМАС смогли достигнуть временного соглашения о перемирии, сейчас оно продлено на два дня. Возможно ли еще одно продление режима прекращения огня, пока не сообщается.