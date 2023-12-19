Набор водителей автобусов Мострансавто продолжается в Подмосковье

«Крупнейший перевозчик Подмосковья расширяет команду сотрудников и напоминает о программе профессиональной переподготовки, пройти которую могут обладатели водительских прав категорий B и C, достигшие 21 года, имеющие среднее профессиональное образование», — говорится в сообщении.

Потенциальные сотрудники компании могут претендовать на официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, расширенный социальный пакет. В него входят бесплатные поездки в автобусах предприятия, проживание в общежитиях или компенсация до девяти тысяч рублей за аренду жилья для иногородних работников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря и не только. Кандидаты могут обратиться в компанию по вопросам трудоустройства по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.