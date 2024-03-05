Наборы пледов и шапочек для недоношенных младенцев передали в подмосковный центр охраны материнства и детства

«После того, как весь комплект связанных для детишек вещей проходит все санитарные обработки, их помещают непосредственно в боксы и накрывают новорожденных. В дальнейшем, набор каждого малыша остается за ним и передается маме при выписке», — уточнила заведующий отделением Мария Попова.