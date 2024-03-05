Наборы пледов и шапочек для недоношенных младенцев передали в подмосковный центр охраны материнства и детства
Фото: [Архив/МОЦОМД]
В отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Стационарного отделения № 2 Московского областного центра охраны материнства и детства передали наборы пледов и шапочек для недоношенных детей, связанные из гипоаллергенной пряжи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«После того, как весь комплект связанных для детишек вещей проходит все санитарные обработки, их помещают непосредственно в боксы и накрывают новорожденных. В дальнейшем, набор каждого малыша остается за ним и передается маме при выписке», — уточнила заведующий отделением Мария Попова.
Передачу осуществили в рамках благотворительной акции, которая стала традицией медицинского учреждения, уточнили в ведомстве.
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