Набравшему десяток кредитов россиянину отказались списать долги при банкротстве

По информации источника, мужчина за неделю умудрился оформить десять кредитов в восьми разных российских банках. Все это произошло в сентябре 2022 года, а сумма кредитования составила 7,4 млн руб.

Как пишет «Ъ», в течение нескольких месяцев россиянин выполнял свои кредитные обязательства, однако позже он потерял постоянную работу — из-за сокращения штата его уволили. После этого мужчина инициировал процедуру банкротства, так как уже не смог выплачивать в полном объемы кредиты.

В ходе рассмотрения дела несколько банков настаивали на списании непогашенных долгов. Сам должник объяснял свои финансовые трудности в том числе вовлечением в деятельность сетевого маркетинга.

В итоге дело дошло до Верховного суда РФ, который отказал гражданину в списании долгов, поскольку он допустил использование задержки в обновлении информации о своих займах в бюро кредитных историй и не предоставил полной информации о целях получения средств.

Отмечается, что в результате этих действий кредиторы были лишены возможности объективно оценить риски и принять разумные меры по защите своих интересов.

Ранее Верховный суд РФ уже рассматривал подобные дела. Так, коллегия поддержала пенсионерку из Кировской области, которая инициировала банкротство из-за того, что не смогла выплачивать микрозайм.

Один из кредиторов выступил против списания долга по микрозайму, оформленному в марте 2013 года на сумму 12 тыс. руб. В рамках исполнительного производства и процедуры банкротства должница выплатила более 200 тыс. руб. Женщина утверждала, что у нее не было намерения не возвращать деньги.

Она повторно брала займы у этой же микрофинансовой организации, а при оформлении нового кредита указала, что работает уборщицей на неофициальной основе. В то же время от нее не потребовали предоставить справку о доходах, так как ее работодатель отказывался ее выдавать.

В Верховном суде приняли во внимание эти доводы и отметили «явно обременительный характер обязательства» — превышение суммы требования более чем в 100 раз по сравнению с первоначальной суммой займа. Также было указано, что за время процедуры женщина выплатила сумму, превышающую заем более чем в 16 раз.

Ранее сообщалось, что МВД хочет ввести тотальный запрет на кредиты для защиты россиян.