«Начались панические атаки, депрессия»: жительница Краснодара рассказала, как забеременела против воли мужа

Отношения между партнерами, в том числе интимные, должны строиться на доверии. Об этом свидетельствует история, которую нам в честь Всемирного дня контрацепции рассказала жительница Краснодара.

По словам Алены М., они с мужем долго не могли завести ребенка и, когда долгожданная беременность все же наступила, были невероятно счастливы.

«Я радовалась еще и предстоящему декрету, так как коллектив на работе был не самый приятный. И потом, когда пришла пора выходить, стала жаловаться маме, которая сказала, что можно убить сразу двух зайцев: если родить еще одного ребенка, не только продлится мой декрет, но мы получим еще и материнский капитал, которым удастся закрыть большую часть ипотеки», — поделилась краснодарка в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, продолжила собеседница, отцовство к тому моменту уже серьезно измотало ее супруга, и соглашаться на второго ребенка он не был готов.

«Тогда, все еще по совету мамы, я сказала ему, что принимаю контрацептивы, противозачаточные таблетки, чего на самом деле не делала. Беременность наступила в скором времени. Ипотеку мы, конечно, закрыли, но обеспечивать двух детей мужу стало тяжело. У него начались панические атаки, депрессия, из-за чего пришлось сменить работу на менее оплачиваемую, но с удобным графиком. Денег стало заметно меньше», — призналась она.

Разумеется, подытожила женщина, своих детей они безумно любят, но все же она советует всем читателям заботиться еще и о партнере.

«Если хотя бы один из супругов не согласен на ребенка, лучше использовать контрацептивы. Так будет честнее и правильнее», — отметила Алена.

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