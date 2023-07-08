«Вернула ему радость жить»: опытная любовница рассказала, зачем разрушала чужие семьи

Сегодня отмечается День семьи, любви и верности. Этот светлый праздник призван напомнить, как важно ценить и уважать институт брака, дарить окружающим любовь и добро.

К сожалению, героиня нашего сегодняшнего материала поняла такие простые истины слишком поздно. Арина В. из Москвы, работающая агентом по продажам, рассказывает, что всю молодость провела, будучи уверенной в своем совершенстве.

«Я никогда не испытывала недостатка мужского внимания. Причем ухаживали за мной совершенно разношерстные представители сильного пола. Говорить с одногодками совсем не хотелось, а вот взрослые, состоятельные мужчины вызывали гораздо больший интерес. Беда одна — чаще всего они либо женаты, либо с ними что-то не так», — призналась женщина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Единственное, признается Арина, что ей оставалось для обустройства собственного счастья — это разрушать чужие семьи.

«Конечно, льстило ощущать собственное превосходство, чувствовать, что мужчина смотрит на меня, а не на свою жену. Значит, я все еще в форме, значит, я привлекательнее, интереснее, красивее», — рассказала разлучница.

Однако собеседница уточнила, что большинство таких романов в конечном итоге заканчивались довольно прозаично.

«Сначала они рассказывали, что с супругой «живут как соседи», клялись в любви и кормили обещаниями оставить семью. Естественно, этого не происходило. Потом новые отношения, новые тирады о том, что я «вернула ему радость жить», и снова все по кругу. Был один, который действительно ушел от жены, но после этого мы столкнулись с алиментами, долгами по кредиту. Потом ссоры, алкоголь. В общем, не сложилось», — рассказала москвичка.

Арина, по ее мнению, слишком поздно поняла, что тактику пора менять. Увы, ей пока не удается найти свое счастье.

«Сейчас мне уже 36 лет, личная жизнь все так же не складывается. На женатых не смотрю, а со свободными, как правило, не все в порядке. Надежда на то, что смогу родить ребенка, есть, но с каждым годом все меньше. С завистью смотрю на семьи с детьми в парках и на площадках. Нужно было вовремя слушать маму, которая талдычила: «Хочешь быть женой полковника? Выходи замуж за лейтенанта», — призналась женщина.

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