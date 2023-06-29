«Начальник-надзиратель»: россияне рассказали, как относятся к руководителям, которые стоят над душой

Большинство российских работодателей уверены, что в присутствии руководителей сотрудники работают лучше, выяснил сервис по поиску работу SuperJob.

Так, 64% работодателей считают, что под надзором начальника сотрудник меньше отвлекается и больше занимается делом. Однако лишь 37% работников разделяют это мнение. А четверть опрошенных сотрудников разных компаний уверены, что физическое присутствие руководителя никак не влияет на рабочие процессы.

«А мне кажется, что начальник-надзиратель даже негативно влияет на рабочий процесс. Всегда комфортнее работать в свободной атмосфере»; «Учитывая, что многие сейчас работают на удаленке, уровень самоконтроля достаточно высокий. За ними не надо следить, чтобы производительность не понижалась», — уверен ряд пользователей Сети.

При этом опрошенные SuperJob работники с высокой зарплатой заявляли, что руководитель, который стоит над душой, вообще никак не влияет на производительность труда. А те, кто зарабатывают меньше 50 тысяч в месяц, чаще других подчеркивали негативное влияние на работу «начальника-надзирателя».

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