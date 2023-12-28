Начальник подмосковного УФСИН принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Начальник УФСИН России по Подмосковью, генерал-майор внутренней службы Александр Ветров присоединится ко Всероссийской акции «Елка желаний», он исполнит мечту трехлетней Елизаветы и подарит ей подвесные качели для развития вестибулярного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, он подарит ребенку набор тактильных книжек-игрушек, сладости и фрукты. По словам ее матери, у девочки с рождения есть особенности в развитии. Старания врачей и родителей способствовали тому, что несколько месяцев назад девочка начала самостоятельно ходить.

«Александр Ветров поздравил семью девочки с наступающими новогодними праздниками, пожелав успехов на пути к новым возможностям и достижениям, благополучия и мира в предстоящем году», — добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.