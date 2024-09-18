Начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку в 10 млн руб.

Начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор Денис Путилов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

Путилов стал фигурантом дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сумма действительно огромная: не меньше 10 млн руб.

Предварительно установили, что в 2023 году Минобороны России исполнял государственный заказ. В связи с этим был заключен ряд госконтрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники, где индивидуальным предпринимателем выступал Чудинов. Он дал взятку Путилову в размере 10 млн руб. Стоимость исполнения превышала 140 млн руб.

В суде в ближайшее время выберут меру пресечения для Путилова. Не исключено, что генерал-майора арестуют.

Ранее сообщалось, что задержан мужчина, избивший 20-летнего инвалида в Химках.