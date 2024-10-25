Начальника ОВД Коркина отстранили от обязанностей на фоне массовых беспорядков

Начальника ОВД Коркино (Челябинская область), полковника полиции Владимира Дякина, отстранят от исполнения служебных обязанностей, пишет РИА Новости. Такие меры приняли на фоне беспорядков, возникших после резонансного убийства местной жительницы.

Отстранение от обязанностей Владимира Дякина, возглавившего ОВД Коркино в 2023-м, подтвердил глава управления МВД по региону Сергей Космачев. 25 октября на встрече с жителями в ДК «Горняк» он уточнил, что также была назначена служебная проверка.

Telegram-канал «Осторожно, новости» отмечает, что на встрече также обсудили миграционные вопросы и выслушали обращения местных жителей на фоне ситуации в городе.

Напомним, 23 октября в Коркино Челябинской области нашли тело женщины-таксиста с ножевыми ранениями. Подозреваемым в совершении преступления стал молодой местный житель. История взволновала общественность. По данным правительства региона, на улицах было не меньше 150 человек. Народный сход привел к беспорядкам с поджогами, стрельбой и задержаниями.

Ранее сообщалось о полной картине произошедших массовых волнений в Коркино.