Начальную школу, рассчитанную на посещение четырехсот учеников, достроили в Истре

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели итоговую проверку завершения второго этапа работ по строительству блока начальных классов, рассчитанного на 400 школьников, Глебовской школы в одноименном поселке городского округа Истра. Объекту выдадут заключение о соответствии, после чего возведение школы завершат.

В сообщении ведомства уточнили, что пристройка позволит перейти из режима работы в две смены на одну. В пристройке расположили 23 учебных кабинета, кабинеты для занятий музыкой, ИЗО, технологией, а также лингафонные кабинеты и помещения для групп продленного дня. На благоустроенной прилегающей территории появились спортивные площадки, учебно-опытные зоны, малые архитектурные формы, парковки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года.