«Начало всех богослужений»: протоирей Харитонов рассказал, о чем молить Бога в церковное новолетие

Новый год в церковном календаре отмечается 14 сентября. Этот праздник называется церковное новолетие. Верующие благодарят Бога за прошедший год и просят благословения на следующий.

Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов рассказал интернет изданию «Подмосковье сегодня» о важности этого дня для верующих. По его словам, этот праздник не отмечается как-то особенно широко.

«Сегодня новолетие — это с сотворения мира 7532 год. Раньше отмечали новолетие в марте, но потом перенесли на сентябрь. 14 сентября по старому стилю — это 1 сентября. Именно с 1 сентября начинается церковный индикт», — рассказал отец Константин.

Он добавил, что с этого дня также начинается цикл всех богослужений.

«Это еще связано с тем, что циклы богослужения открываются 21 сентября по новому стилю и 8 сентября по старому — это рождество Божьей матери. И цикл богослужений всех, которые у нас есть, заканчивается Успением Божьей матери 28 августа по новому стилю и 15 по старому. От рождества Божьей матери до Успения проходит цикл богослужений за весь год», — пояснил священник.

Отец Константин подчеркнул, что никаких запретов в этот день нет. Просто верующие люди идут в храм и молятся.

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