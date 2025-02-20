С.1 марта землевладельцам дадут три года на освоение участков

С 1 марта владельцы земельных участков получат три года для приведения своих владений в порядок, включая очистку от мусора и борьбу с высокими сорняками, сообщил News.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он предупредил, что владельцы неосвоенных земель могут столкнуться с санкциями.

Парламентарий пояснил, что участок считается неосвоенным, если на нем отсутствуют посадки в течение трех лет, есть захламленность, участок не обрабатывался более года или на половине его площади произрастают сорняки высотой больше метра. По словам Чаплина, покос травы и уборка мусора уже могут считаться признаками освоения земли.

Чаплин также отметил, что заброшенные и заросшие участки представляют собой значительную проблему для множества садоводческих товариществ, создавая дискомфорт для соседей и увеличивая вероятность возникновения пожаров.

Ранее депутат Чаплин заявлял, что не стоит спешить с открытием дачного сезона. Он пояснил, что раннее начало работ может привести к тому, что растения, высаженные очень рано, пострадают от возвратных заморозков.