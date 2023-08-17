Начинающая ягодная ферма из Московской области получила грант на развитие

Крестьянско-фермерское хозяйство «Великий край» из Егорьевская получило грант «Агростартап», который направит на выращивание садовой земляники в закрытом грунте, сообщили в областном Минсельхозпроде. Ему выделили 4,7 миллиона рублей.

«Средства будут направлены на закупку туннельных теплиц и системы отопления. При выходе на полную мощность, к 2028 году КФХ планирует производить порядка 30 тонн ягод в год», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В министерстве уточнили, что в следующем году хозяйство планирует собрать первый урожай ягод объемом в 10 тонн, через пять лет — в три раза больше. Кроме того, в планах увеличить площади с 0,5 до 1,5 гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.